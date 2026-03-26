Il CSV Irpinia Sannio ETS ha presentato domanda nella prima fase del bando “Storico-artistico e culturale” promosso dalla Fondazione con il Sud. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 18 marzo 2026. La partecipazione riguarda il progetto “Victor Hugo. Palazzo Vivo”.

La partecipazione al bando rappresenta un passo significativo verso la definizione di un modello innovativo di rigenerazione urbana e culturale Il CSV Irpinia Sannio ETS ha preso parte alla prima fase del bando “Storico-artistico e culturale” promosso dalla Fondazione con il Sud, con scadenza fissata al 18 marzo 2026. L’iniziativa si inserisce in un più ampio obiettivo di restituzione e valorizzazione di spazi di pregio storico e culturale, da trasformare in luoghi vivi, capaci di generare sviluppo, coesione e inclusione sociale per le comunità locali. Il percorso di selezione del bando è articolato in due fasi: una prima fase, dedicata all’individuazione delle proposte con maggiore impatto territoriale, e una seconda fase di progettazione esecutiva, alla quale si accede solo in caso di superamento della selezione iniziale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - “Victor Hugo. Palazzo Vivo”, CSV Irpinia Sannio ETS partecipa al bando “Storico-artistico e culturale”

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