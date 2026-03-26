’Vichinghi’ e ’presidenti’ oggi gratis al Saffi

Questa sera al cinema Saffi, dieci persone che presenteranno questa pagina alla cassa a partire dalle 20 riceveranno un biglietto gratuito. L’offerta è valida esclusivamente per i primi dieci lettori che arriveranno con il documento in mano. L’iniziativa riguarda la proiezione di film dal titolo “Vichinghi” e “Presidenti”.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi (viale dell’Appennino) a partire dalle ore 20.30. In cartellone arriva Mio fratello è un vichingo, diretto da Anders Thomas Jensen. Il film vede protagonista Anker (Nikolaj Lie Kaas), un uomo che dopo aver scontato quindici anni di carcere per una rapina, viene finalmente rilasciato. Con il passato ancora vivo nella mente e il peso del tempo sulle spalle, si mette subito in cerca dell’unica persona che può aiutarlo a chiudere i conti con quella vecchia storia, suo fratello Manfred (Mads Mikkelsen). È infatti lui l’unico a sapere dove sia nascosto il bottino del colpo che ha condannato Anker alla prigione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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