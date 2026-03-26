Vicenza Renzo Rosso | Niente ' primedonne' l' anno prossimo in Serie B

Renzo Rosso, proprietario del Vicenza, è stato ospite nei nostri studi per commentare la promozione in Serie B ottenuta con largo anticipo. Ha dichiarato che l'obiettivo per la prossima stagione è evitare figure di primo piano e ha affermato che non ci saranno “primedonne” nel campionato cadetto. Le sue parole si sono concentrate sui progetti per l’anno prossimo senza ulteriori dettagli sui rinforzi o altre strategie.