Vicenza Renzo Rosso | Niente ' primedonne' l' anno prossimo in Serie B
Renzo Rosso, proprietario del Vicenza, è stato ospite nei nostri studi per commentare la promozione in Serie B ottenuta con largo anticipo. Ha dichiarato che l'obiettivo per la prossima stagione è evitare figure di primo piano e ha affermato che non ci saranno “primedonne” nel campionato cadetto. Le sue parole si sono concentrate sui progetti per l’anno prossimo senza ulteriori dettagli sui rinforzi o altre strategie.
Ospite nei nostri studi, il proprietario del Vicenza Renzo Rosso ha parlato della promozione in Serie B appena conquistata con largo anticipo e delle prospettive per l'anno prossimo nel campionato cadetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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