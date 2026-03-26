Alle ore 18:10 del 26 marzo 2026, la rete di viabilità di Roma e della regione Lazio viene aggiornata tramite il servizio di Astral infomobilità. Il comunicato fornisce informazioni sullo stato delle strade e dei mezzi di trasporto, senza includere dettagli su cause o interventi in corso. La comunicazione si rivolge agli utenti che pianificano spostamenti nella zona, offrendo dati in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si è ancora tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica code anche in esterna tra svincolo a91 Roma Fiumicino e Ostiense proseguendo tra Laurentina e Tuscolana traffico anche sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra tangenziale e Tor Cervara è all'altezza del raccordo In quest'ultima direzione sulla diramazione Roma Sud si sta in coda all'altezza del raccordo In quest'ultima direzione permangono i disagi su via Flaminia code tra Corso di Francia il raccordo in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 18:10

Articoli correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovamente e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in uscita troviamo incolonnamenti...

Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata ... romadailynews.it

Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it

#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com

ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook