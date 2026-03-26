Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 17 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. L’ultimo comunicato risale al 26 marzo 2026 alle 17:25. La redazione ha diffuso le informazioni attraverso il proprio canale, offrendo dettagli sulla situazione attuale del traffico e delle eventuali criticità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si sta in coda tra Flaminia Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica code anche in esterna tra svincolo a91 Roma Fiumicino e Ostiense e proseguendo tra Laurentina e Tuscolana traffico anche sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra fiorentini e raccordo In quest'ultima direzione disagi anche su via Flaminia code tra Corso di Francia il raccordo in uscita da Roma su via Salaria un cantiere provoca code Roma Urbe via dei Prati Fiscali direzione tangenziale est su questo tratto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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