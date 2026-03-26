Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 16 | 25

Il servizio di Astral infomobilità ha comunicato lo stato della viabilità a Roma e nella regione Lazio alle 16:25 del 26 marzo 2026. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’ente e riguarda la situazione delle strade e delle principali arterie del territorio. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo a eventuali incidenti o interventi in corso.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata perdo ti rallenta tra Flaminia Salaria e tra Bufalotta e La Rustica code anche in esterna trapuntine Tuscolana traffico anche sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra fiorentini e il raccordo In quest'ultima direzione nel senso opposto code tra Portonaccio e tangenziale est sulla via Cassia è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza del raccordo al momento il traffico lì è in diminuzione del senso posto per traffico Ci sono code tra via dei due punti e il raccordo e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della diramazione Roma nord è risolto... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook