Il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione a Roma. L'ultima comunicazione risale al 26 marzo 2026 alle 15:25 e include informazioni sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità lungo le strade della capitale. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità per aggiornare gli utenti sulla situazione attuale delle vie di comunicazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in che data interna si rallenta tra Flaminia Salaria e tra Bufalotta e La Rustica con le anche in esterna trapuntine Tuscolana traffico anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo si rallenta tra Tor Cervara in direzione del raccordo nel senso opposto code tra Portonaccio e la tangenziale F sulla via Cassia segnaliamo un incidente avvenuto all'altezza del raccordo code In entrambe le direzioni ancora Disagi con code sulla Flaminia Salaria in entrata verso il centro superato il raccordo La Rosa Galati e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 15:25

Articoli correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di...

Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ... romadailynews.it

Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it

#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com

ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook