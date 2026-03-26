Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 26 marzo 2026, la società Astral fornisce aggiornamenti sul traffico in tempo reale nella zona di Roma e del Lazio. L’azienda ha diffuso le ultime notizie sulla viabilità, segnalando le condizioni attuali delle strade e eventuali disagi. L’informazione riguarda le principali arterie della città e delle aree circostanti, con dettagli sulle situazioni di traffico e eventuali interventi in corso.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole al momento sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare solo qualche rallentamento segnalato in esterna tra Laurentina Tuscolana da segnalare ancora dei disagi con code sulla via Flaminia Salaria in entrata verso il centro superato il raccordo è tutto dalla sala operativa e Marco ciluffo appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento con il traffico in tempo reale un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260326file80c296db-4691-4669-b5ea-7b17a8f7ecc1viabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook