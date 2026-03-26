Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 26 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La piattaforma fornisce dati sul traffico in tempo reale relativi alla città di Roma, offrendo informazioni sulle condizioni delle strade e sulla mobilità in corso. L’aggiornamento si inserisce nel consueto servizio di monitoraggio della viabilità locale, rivolto a chi si sposta quotidianamente in zona.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole al momento sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare solo qualche rallentamento segnalato in esterna tra Laurentina Tuscolana anche sulla roma-fiumicino il tratto Urbano della Roma Teramo al momento nessuna coda per traffico presente da segnalare ancora dei disagi con cuore sulla via Flaminia e Salaria in entrata verso il centro superato il raccordo è tutto dalla sala operativa e Marco cell uff appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento con il traffico in tempo reale un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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