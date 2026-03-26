Viabilità modificata a Partanna per una manifestazione | stop a sosta e circolazione in via Iandolino

A Partanna Mondello, domenica 29 marzo, in via Lorenzo Iandolino, si svolgerà la manifestazione “Dona un sorriso”. Per l’occasione, l’ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune ha emanato un’ordinanza che vieta temporaneamente la sosta e la circolazione veicolare nella zona interessata. La misura è stata adottata per consentire lo svolgimento dell’evento.

Domenica si terrà l'appuntamento "Dona un sorriso". L'ordinanza del Comune che cambia alcuni percorsi e istituisce i divieti: ecco le strade interessate Nel dettaglio, in via Lorenzo Iandolino - nel tratto compreso tra la via Porta di Mare (esclusa) e la via Doride (esclusa) - dalle ore 16.30 sino alle ore 18.30 di domenica vengono disposte l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e la chiusura al transito veicolare. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita!... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Viabilità modificata a Partanna per una manifestazione: stop a sosta e circolazione in via Iandolino Articoli correlati Legalmente Marciando a Fregene, viabilità modificata dal 19 al 21 marzo: strade chiuse e divieti di sostaFiumicino, 17 marzo 2026 – In occasione della manifestazione “Legalmente Marciando”, dal 19 al 21 marzo 2026 sarà in vigore una disciplina... Lavori di scavo e posa di condotta idrica, viabilità modificata per una settimanaDa lunedì 19 a venerdì 23 nell'area della rotatoria tra via Porta Catena, via Bacchelli e via Canapa, a Ferrara, saranno in vigore modifiche alla...