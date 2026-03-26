Via libera dell’Eurocamera alla direttiva anticorruzione | tra gli italiani solo Vannacci vota contro

Il Parlamento europeo ha approvato con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astenuti una nuova direttiva anticorruzione. La norma stabilisce a livello comunitario quali comportamenti devono essere qualificati come reati di corruzione nei Paesi membri. Tra gli italiani presenti, solo un deputato ha votato contro, mentre gli altri hanno sostenuto il provvedimento.

Il nuovo quadro adottato dall’Ue mira a colmare le lacune nell’applicazione delle norme, in particolare nei casi transfrontalieri. L’Italia è ora chiamata a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio. Il Parlamento europeo, con 581 voti a favore 21 contrari e 42 astenuti, ha dato semaforo verde alla direttiva che stabilisce a livello comunitario le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai Paesi Ue. Tra esse, oltre alla corruzione nel settore pubblico e in quello privato, figurano l’appropriazione indebita, l’ostruzione della giustizia, il traffico di influenze. Presente nella lista anche un articolo dedicato all’abuso d’ufficio, definito «esercizio illecito di funzioni pubbliche», reato che dunque l’Italia dovrà reintrodurre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Via libera dell’Eurocamera alla direttiva anticorruzione: tra gli italiani solo Vannacci vota contro Articoli correlati Leggi anche: Dall’Europarlamento un altro ceffone sulla Giustizia al governo italiano. Via libera alla direttiva anticorruzione che sottolinea l’importanza dell’abuso d’ufficio. L’Ue: “L’Italia dovrà reintrodurre questo reato” Direttiva anticorruzione, il Parlamento Ue approva: “L’Italia dovrà reintrodurre l’abuso d’ufficio”Approvata la direttiva anticorruzione a Bruxelles, ora l’Italia dovrà adeguarsi e “reintrodurre il reato d’abuso d’ufficio” che il governo Meloni ha... Contenuti utili per approfondire Via libera Temi più discussi: L’Eurocamera dà il primo via libera all’accordo sui dazi UE-USA, ma ne rafforza le garanzie; Primo via libera del Pe a ratifica dell'intesa Ue-Usa sui dazi; Dazi, primo via libera del Parlamento europeo all’accordo Usa-Ue. Una settimana al voto dell’Aula; Dazi, primo via libera del Parlamento Ue alla ratifica dell’accordo tra Ue-Usa. Ecco cosa succede ora. Via libera dell'Eurocamera alle norme sui rimpatri, si ai 'return hubs'Il Parlamento europeo ha dato il via libera con 389 voti a favore 206 contrari e 32 astenuti all'avvio dei negoziati interistituzionali sulla direttiva rimpatri con una maggioranza composta da Ppe, Ec ... ansa.it Parlamento europeo, via libera con condizioni all’accordo UE-USA sui daziVia libera dell’Eurocamera all’accordo Ue-Usa sui dazi, ma con delle condizioni. I deputati di Strasburgo, riuniti in sessione plenaria, hanno adottato a larga maggioranza la loro posizione su due pro ... msn.com VITTORIA LEGA! Via libera dal Parlamento Europeo alle nuove norme sui rimpatri, asse Patrioti-Ecr-Ppe per norme più dure ed espulsioni. Avanti tutta! x.com Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla direttiva anti corruzione che stabilisce a livello Ue le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi Ue. Presente nella lista un articolo dedicato all'abuso d'ufficio su cui la diret - facebook.com facebook