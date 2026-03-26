In via del Fitto, i residenti segnalano problemi legati ai lavori in corso e all'intenso traffico. Un negoziante ha riferito che il parcheggio davanti all’attività è danneggiato, mentre altri hanno evidenziato la presenza di numerosi camion che attraversano la strada, creando situazioni di pericolo. La situazione viene descritta come rischiosa da chi vive e lavora nella zona.

"Il parcheggio del mio negozio è rovinato. Inoltre, la strada della nostra via è trafficata da molti camion". Massimo Camanzi, titolare dei negozi ’Velò System’ e ’Mcsport bike to shine’ situati in via del Fitto ad Argenta, racconta di un disagio che si protrae da due anni, aggravato da recenti lavori in corso. Secondo quanto riporta il commerciante, la strada è esposta ad una situazione critica per la sicurezza a causa del traffico di auto ma soprattutto di camion: "Da anni è permanente il passaggio di autocarri di grande portata e di veicoli che passano a velocità sostenute – afferma Camanzi – superando il limite dei cinquanta orari. In aggiunta, molti autocarri percorrono la strada nonostante il divieto di transito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via del Fitto, tra lavori e traffico: "Qui è pericoloso, fare qualcosa"

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