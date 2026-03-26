In via Catalani è stato piantato un nuovo filare di piante, ripristinando le aree verdi precedentemente rimosse. La modifica si è resa possibile grazie alla pressione esercitata dalla cittadinanza. La riqualificazione del tratto ha portato alla reintroduzione del verde in quella porzione di strada.

Il primo tratto di via Catalani si trasforma con la messa a dimora di un nuovo filare di piante, ripristinando il verde rimosso in precedenza. Il successo è opera del Comitato per il decoro di Sant’Anna, che ha ottenuto risultati grazie alla pressione costante e al supporto dei consiglieri Alfarano e Bianucci. L’azione conferma che la perseveranza paga: l’amministrazione ha risposto alle istanze del quartiere sostituendo le piante eliminate. Tuttavia, i portavoce Giunio Bruto Cherubini e Pierfrancesco Petroni puntano ora lo sguardo verso l’area dell’ex Lazzi, definita come un problema annoso e insostenibile. La strategia della pressione civica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Catalani: il verde torna grazie alla pressione civica

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