Durante la conferenza stampa del Gran Premio del Giappone, il pilota di Formula 1 ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per allontanare un giornalista del Guardian, in seguito a un episodio che ha generato grande tensione. L’evento si è verificato a Suzuka, dove si sono svolte le attività ufficiali prima della gara. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni specifiche di questa richiesta.

La tensione ha raggiunto livelli mai visti durante la conferenza stampa del Gran Premio del Giappone, dove Max Verstappen ha richiesto l’allontanamento immediato di un giornalista del Guardian. L’incidente si è verificato a Suzuka, in un momento in cui il pilota olandese affronta una fase difficile dopo le prestazioni disastrose registrate in Australia e Cina. La situazione evidenzia come lo stress competitivo stia erodendo i confini tradizionali tra atleti e media, trasformando la sala stampa in un campo di battaglia. Il pilota della Red Bull non ha nascosto il suo malessere, dichiarando che la squadra è ben lontana dai livelli di performance degli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen caccia giornalista: esplosione a Suzuka

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