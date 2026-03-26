Verso Inter-Roma Lautaro scalpita | Manca sempre meno

Il capitano dell'Inter ha condiviso su un social network una foto in palestra con un messaggio che dice “Manca sempre meno”. Il post arriva in vista della partita contro la Roma, dopo un marzo in cui l’attaccante argentino non ha segnato come previsto. La sua presenza e il suo stato di forma sono al centro dell’attenzione in vista dell’incontro di campionato.

Il capitano, sorridente, in palestra. Un post, tre parole: “Manca sempre meno”. Tutto quello che il mondo nerazzurro voleva sentirsi dire dopo un marzo – passato senza il carattere e le reti del bomber argentino – andato al di sotto delle aspettative. Aprile inizierà con Inter-Roma, posticipo pasquale per riprendersi Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Roma, Lautaro scalpita: “Manca sempre meno” Articoli correlati Lautaro va veloce e (ri)vede il campo: "Manca sempre meno". Con la Roma ci saràLa “rosca de Pascua”, piatto tipico argentino, rimarrà sul tavolo fino a lunedì mattina. Leggi anche: Pochi gol, meno tiri e solo due vittorie: come e quanto manca all'Inter Lautaro Martinez Contenuti utili per approfondire Verso Inter Roma Lautaro scalpita Manca... Temi più discussi: Lautaro Martinez al lavoro con un preciso obiettivo per il suo rientro; L’Inter aspetta il ritorno di Lautaro. In settimana tornerà in gruppo: Con la Roma punta a…; Inter, Lautaro lavora senza sosta: nel mirino il rientro contro la Roma; Lautaro viaggia verso il rientro: l'obiettivo dell'Inter in vista della Roma. Infortunio Lautaro Martinez: le ultimissime in vista di Inter-Roma 31^ giornataArrivano importanti aggiornamenti in merito all'infortunio di Lautaro Martinez e alle sue condizioni fisiche. Come ... fantamaster.it Inter, Lautaro mette il mirino sulla Roma: il piano per tornare a pieno regime dopo la sostaI giocatori lavorano in vista della gara di Pasqua contro la Roma, in particolare Lautaro Martinez che non vuole mancare l'appuntamento ... msn.com Verso #InterRoma: #Lautaro va di corsa #ASRoma x.com Lautaro verso il rientro contro la Roma: “manca sempre meno” https://www.romanews.eu/inter-roma-infortunio-lautaro/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook