La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo gialla per oggi, giovedì 26 marzo, riguardante le zone collinari e montane della provincia di Parma. Sono previste raffiche di vento, piene dei fiumi e nevicate sopra i 600 metri di altitudine. La comunicazione riguarda esclusivamente queste aree e si basa sulle previsioni meteo attuali.

Un'allerta meteo, di colore giallo per quanto riguarda la collina e la montagna Parmense, è stata diramata dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo. Per vento, piene dei fiumi e neve sopra i 600 metri. "Per la giornata di giovedì 26 marzo - si leggge nel testo dell'allerta - sono previste precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, anche a carattere di rovescio temporalesco, più intense sul settore costiero e sui rilievi romagnoli. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote mediamente superiori a 600-700 metri, con possibili temporanei sconfinamenti a quote inferiori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Vento, piene dei fiumi e neve oltre i 600 metri: oggi giornata di allerta meteo gialla

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