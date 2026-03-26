Vento l' albero cade nel sottopasso della secante e ostruisce la circolazione | interviene la Polizia Locale

A causa delle forti raffiche di vento, un albero si è abbattuto nel sottopasso di una strada principale, bloccando la circolazione. La Polizia Locale di Cesena è intervenuta prontamente per rimuovere i rami e ripristinare la normalità. Il maltempo continua a provocare disagi in diverse zone della regione, con i soccorritori impegnati in vari interventi di emergenza.

Alle ore 10:20 è stato inoltre richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, per rimuovere l'albero e ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto stradale Anche la Polizia Locale di Cesena impegnata negli interventi a causa del maltempo che sferza il territorio. Alle ore 9:16, la pattuglia di Pronto intervento della Polizia locale è intervenuta all’altezza dell’entrata 3 di via Ugo La Malfa a seguito della segnalazione di un albero caduto all’interno del sottopasso, che ostruiva completamente la carreggiata impedendo il transito dei veicoli. Arrivati sul posto, gli agenti hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’area, chiudendo manualmente l’accesso interessato per evitare situazioni di pericolo per la circolazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Vento, l'albero cade nel sottopasso della secante e ostruisce la circolazione: interviene la Polizia Locale Articoli correlati Pipì sul muro della piazza e manifesta ubriachezza in pieno centro: interviene la Polizia LocaleQuattro persone sono state sanzionate dalla Polizia Locale per diverse violazioni. Trentatré gatti prigionieri tra i rifiuti, interviene la Polizia LocaleUn odore acre, irrespirabile, che da tempo tormentava i residenti del rione Montà, costringendoli a barricarsi in casa con le finestre sbarrate. Aggiornamenti e notizie su Polizia Locale Temi più discussi: Via Catania, i rami degli alberi arrivano fin dentro le case: Oltre tre anni senza manutenzione, segnalazioni ignorate; Conselve, il temporale abbatte un albero malato nel Pra'. Scoppia la polemica: Riqualificazione urgente; Monte Sacro, un albero è crollato su un'auto in via Carlo Dossi; Tortoreto, grosso albero cade sulla bonifica del Salinello. Vento forte a Genova, albero cade e ferisce una passante(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - Una donna di 65 anni è stata travolta da un grande ramo di pino marittimo caduto a Genova Castelletto in via Guidobono ... notizie.tiscali.it La Mia Auto: tutteUn picnic a Ferragosto finito in tragedia. In provincia di Matera, a Ferrandina, quattro amici si trovavano in un parco locale quando nel pomeriggio si è scatenato un violento temporale con forte ... gazzetta.it Dall’Egitto i due avevano pubblicato sui social le loro foto in spiaggia. L’intervento della Polizia locale e dei Servizi sociali di Trieste è scattato dopo la segnalazione di un’insegnante. I bambini ora sono in una comunità - facebook.com facebook Sicurezza, da Regione fondi per la Polizia Locale: risorse anche a Luino, Cuveglio e Marchirolo - x.com