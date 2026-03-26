vento forte tutto il giorno centinaia di interventi dei vigili del fuoco nella zona

Oggi, un'intensa ondata di maltempo ha portato raffiche di vento molto forti lungo la zona di confine tra le province di Milano e Como. Durante tutta la giornata, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in numerosi casi per rimuovere rami caduti, alberi abbattuti e altri ostacoli causati dal vento. La situazione ha richiesto un impegno costante e numerosi interventi nelle aree colpite.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un drammatico incidente ha sconvolto il pomeriggio di oggi: una persona investita da un treno. A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori,. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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