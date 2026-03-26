A Como e sul lago si registra un vento forte con raffiche che superano gli 80 kmh, tra cui una di 83,7 kmh a Brunate. La forza del vento ha causato il rovesciamento di tavoli, porte e motorini in diverse aree esposte. La situazione è in evoluzione e si stanno monitorando eventuali ulteriori danni o problematiche legate alle condizioni meteorologiche.

Raffiche diffuse oltre gli 80 kmh tra Como e Brunate: oggetti spostati, motorini a terra e lago agitato dopo la grandinata di ieri Vento forte in queste ore su Como e sul lago, con raffiche che stanno superando gli 80 kmh tra la città e le zone più esposte come Brunate. I picchi, come riportato nel bollettino della protezione civile di ieri, potrebbero arrivare a 100kmh. Dopo le violente grandinate di ieri, oggi 26 marzo è quindi il vento il principale problema. I dati rilevati dalle centraline meteo indicano valori molto simili tra i diversi punti monitorati: a Como le raffiche hanno superato i 70 kmh. Un vento quindi sostenuto e diffuso, non limitato a episodi isolati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Vento fa paura a Como e sul lago: raffiche oltre gli 80 km/h, tavoli, porte e motorini a terra

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