Venezuela | addio Stato padrone il petrolio torna ai privati

A Caracas si apre una fase di cambiamento nel settore energetico, con la rimozione del presidente in carica all’inizio di gennaio. Questa decisione ha portato alla revoca del controllo statale sul settore petrolifero, consentendo ora ai privati di partecipare all’attività estrattiva e alla gestione delle risorse. La modifica normativa punta a riattivare l’economia e attrarre investimenti stranieri nel settore.

Caracas sta per cambiare volto: la rimozione di Nicolás Maduro all’inizio di gennaio ha aperto la strada a una radicale trasformazione del settore energetico venezuelano. La nuova amministrazione guidata da Maria Corina Machado ha annunciato la completa privatizzazione della compagnia petrolifera statale, invitando capitali privati nazionali e internazionali a investire massicciamente. Si tratta di un’operazione che mira a riportare la produzione nazionale ai livelli storici di 5 milioni di barili al giorno, superando il crollo degli ultimi anni che ha ridotto l’estrazione a meno di un milione di unità. L’obiettivo è chiaro: trasformare le enormi riserve del sottosuolo sudamericano in una risorsa economica reale, abbandonando definitivamente il modello di Stato padrone ereditato dal chavismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela: addio Stato padrone, il petrolio torna ai privati Articoli correlati Il Venezuela apre ai privati nel petrolio, via libera del ParlamentoSvolta importante in Venezuela: il Parlamento ha approvato una riforma che apre il settore petrolifero alla partecipazione di capitali privati. Leggi anche: Petrolio ai privati e più barili. In Venezuela finisce un’era Maduro, Venezuela e petrolio: perché il petrolio non c’entra