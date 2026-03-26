La Polizia di Stato di Benevento ha svolto controlli presso autosaloni e autonoleggi, verificando la presenza di eventuali attività di vendita e noleggio di auto senza le autorizzazioni previste. Durante le ispezioni, sono stati riscontrati esercizi che operavano senza le necessarie autorizzazioni, portando al fermo delle attività e alla sospensione delle operazioni non conformi alle norme.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Benevento nell’ambito dei controlli agli esercizi commerciali, ha effettuato varie verifiche ad autosaloni e autonoleggi. Dall’attività espletata è emerso che, nel comune di Benevento, un esercizio commerciale, dedito alla locazione dei veicoli senza conducente, era condotto in assenza del prescritto titolo abilitativo. Al momento del controllo, infatti, personale della Squadra di P.G. della Polizia Stradale, ha accertato l’effettivo esercizio di tale attività, con all’interno l’amministratore che aveva stipulato diversi contratti ad ignari locatari. Data la carenza del titolo abilitativo, è stata disposta la cessazione dell’attività illecita, in quanto espletata in assenza della prescritta autorizzazione, nonché è stata elevata una sanzione amministrativa, per un ammontare di 5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vendita e noleggio di auto senza autorizzazione: stop all’attività

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