Vannucchi al timone della super Azzurra

Una nuova figura assume il ruolo di guida della nazionale italiana di calcio, dichiarando di voler fare della squadra un punto di riferimento sia sportivo che educativo per il territorio. L’obiettivo è valorizzare i giovani e promuovere i valori legati allo sport, secondo le proprie dichiarazioni ufficiali. La nomina è stata annunciata recentemente, con un particolare focus sulla missione di rafforzare il legame tra calcio e comunità locale.

"Assumo questo incarico con grande entusiasmo. Vogliamo essere un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche educativo per il territorio, valorizzando i giovani e promuovendo i valori dello sport". Si è presentato così Massimo Vannucchi, da nuovo presidente dell’Azzurra, raccogliendo il testimone da Alessandro Bartolozzi che lo scorso dicembre ha lasciato il club dopo diciotto anni alla presidenza. Rimarrà presidente onorario, in quanto resta comunque una delle figure di riferimento degli ultimi tre decenni del nuoto pratese. Intanto però, la società sportiva ha presentato pochi giorni fa a Palazzo Banci Buonamici il nuovo direttivo,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vannucchi al timone della super Azzurra Articoli correlati Leggi anche: Greenthesis al timone della rinascita di Bagnoli: lavoratori locali protagonisti della bonifica Sanremo 2027, Conti firma il contratto e resta al timone della kermesseFirma imminente del contratto per il terzo anno consecutivo, sfumata la speranza di un colpo di scena e il ritorno della coppia Amadeus-Fiorello...