Valle dell’Ufita tavolo tecnico agricoltura a Flumeri | fino al 7 aprile è possibile contribuire al PIV Master Plan

A Flumeri si è tenuto un tavolo tecnico dedicato al settore agricolo, presso la Dogana Aragonese. Durante l’incontro, è stato annunciato un questionario accessibile fino al 7 aprile attraverso link online e QR code, rivolto agli stakeholder del territorio. L’obiettivo è raccogliere esigenze e aspirazioni per contribuire alla definizione del PIV e del Master Plan, con l’intento di favorire un’innovazione sostenibile e continua nel settore agricolo locale.

Assessore Serluca: "Intendiamo raccogliere in modo strutturato bisogni, criticità e proposte di chi vive e lavora quotidianamente nel sistema agricolo della Valle dell’Ufita" Un questionario rivolto agli stakeholder, accessibile tramite link online o QR Code, per raccogliere esigenze e aspirazioni del territorio e promuovere un’innovazione continua e sostenibile: è l’iniziativa presentata presso la Dogana Aragonese di Flumeri, dove si è svolto il tavolo tecnico “Agricoltura, ambiente e paesaggio nella Valle dell’Ufita – Contributi per il Programma Integrato di Valorizzazione” il 20 marzo scorso. L’incontro è stato promosso dall’assessora... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Valle dell’Ufita, tavolo tecnico agricoltura a Flumeri: fino al 7 aprile è possibile contribuire al PIV/Master Plan Articoli correlati Leggi anche: Menarini: Sindacati al Governo, "Serve un Intervento Immediato". Preoccupazione per Valle Ufita e Bologna Leggi anche: Eccellenza. Sangiustese, mano pesante del giudice sportivo. Squalificato fino al 29 aprile il tecnico Sansovini Tutti gli aggiornamenti su Master Plan Discussioni sull' argomento Tavolo tecnico agricoltura a Flumeri: al via il questionario; Valle Ufita. Serluca: il master plan lo scriviamo qui. Valle dell'Ufita: fino al 7 aprile è possibile contribuire al Piv/Master planTavolo tecnico agricoltura a Flumeri ... msn.com Valle dell’Ufita, tavolo tecnico a Flumeri per il Programma di valorizzazioneSi terrà domani, 20 marzo, presso la Dogana Aragonese di Flumeri, un tavolo tecnico dedicato al Programma Integrato di Valorizzazione (PIV) della Valle dell’Ufita, promosso dall’assessora all’Agricolt ... irpiniaoggi.it C'è tempo fino al 7 aprile per contribuire al Piv, Master Plan della Valle Ufita #Flumeri - facebook.com facebook