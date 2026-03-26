Un articolo menziona le espadrillas del marchio Valentino Garavani, con una nota di trasparenza che segnala la presenza di link di affiliazione. Viene indicato che si potrebbe ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per chi legge.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del ‘Bribri’: intrecci, pelle laminata e dettagli VLogo. Le espadrillas Valentino Garavani modello ‘Bribri’ rappresentano una rielaborazione contemporanea di un classico estivo. La tomaia è realizzata in pelle di vitello laminata, un materiale che offre una finitura liscia e resistente, tipica dell’alta sartoria italiana. Valentino Garavani Espadrillas Valentino Garavani 'Bribri' La tecnica degli intrecci frontali. Il punto focale estetico risiede nella struttura della parte superiore: la tomaia non è semplicemente tinta unita, ma presenta una lavorazione a cinturini intrecciati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valentino Garavani Espadrillas Valentino Garavani ‘bribri…

Articoli correlati

Leggi anche: Conviene Valentino Garavani Abito Valentino Garavani ‘toute?

Leggi anche: Valentino Garavani Shopping Valentino Garavani ‘viva: Ver…

Una raccolta di contenuti su Valentino Garavani Espadrillas

Argomenti discussi: Shop valentino sneakers valentino borchie uomo Free Shipping Portafoglio Bifold in Pelle Nera con Borchie Uomo Valentino VALENTINO.

Le espadrillas slip-on, preziose e minimal chic, sono le scarpe eleganti della primavera estate 2024, secondo ValentinoLe espadrillas flat sono sempre state le calzature più comode da indossare nella stagione calda, ma ora, grazie a Valentino, che le ha portate sulla passerella della primavera estate 2024, sono anche ... vogue.it

Nella moda il rosso era di ValentinoIn ogni sfilata di Valentino Garavani, lo stilista morto lunedì a 93 anni e noto semplicemente con il nome Valentino, c’era almeno un abito rosso. Il primo in assoluto era in tulle, senza spalline, ... ilpost.it