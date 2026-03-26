Vaccari Pd | Nessun proroga per la gestione della Casa dell’energia

La consigliera del Partito Democratico ha dichiarato che non ci sarà una proroga per il gestore della Casa dell’energia, l’urban center. Ha aggiunto che questa decisione rischia di interrompere un servizio consolidato rivolto a cittadini, imprese e istituzioni. La struttura è stata recentemente realizzata e gestita dal precedente ente. La decisione sulla proroga riguarda esclusivamente la gestione futura della struttura.

Non si capisce dunque per quale motivo non siano state approfondite o sostenute tali progettualità e perché alla richiesta di proroga della gestione l’amministrazione comunale ha risposto picche senza addurre motivazioni. La Casa dell’energia rischia la fine della Casa delle culture?" ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. L'evento con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare. Il taccuino elettorale Giani difende Migliavacca: "Sbagliato attaccarlo. Gesto simbolo di tolleranza, dialogo e confronto" . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Vaccari (Pd): "Nessun proroga per la gestione della Casa dell’energia" Articoli correlati Mancata proroga della gestione della Casa dell’Energia, Vaccari chiede spiegazioniArezzo, 26 marzo 2026 – Valentina Vaccari ha chiesto chiarimenti sulla mancata proroga della gestione della Casa dell’energia all’attuale società e... “Nessun proroga per la gestione della Casa dell’energia”Arezzo, 26 marzo 2026 – “Nessun proroga per la gestione della Casa dell’energia”.