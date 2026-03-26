Va in clinica ma si porta da casa quantità industriali di morfina e psicofarmaci | 60enne denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Parma Centro hanno denunciato un uomo di 60 anni alla Procura della Repubblica. Durante un controllo presso una clinica, l’uomo è stato trovato in possesso di grandi quantità di morfina e psicofarmaci provenienti da casa. Le verifiche hanno portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel suo zaino i carabinieri hanno trovato quasi 500 pastiglie, di provenienza sconosciuta: l'uomo è stato male ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Maggiore Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 60enne italiano che, al termine delle verifiche e degli accertamenti svolti, è ritenuto il presunto responsabile di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il 3 marzo scorso, intorno alle ore 15, una pattuglia della Stazione di Parma Centro è intervenuta presso una clinica ospedaliera della città per una richiesta effettuata tramite il 112 direttamente dal personale sanitario della struttura, allarmato da quanto rinvenuto nella disponibilità di un 60enne italiano, in cura nel nosocomio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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