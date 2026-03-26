Va all’incontro per chiarire con l’ex di 16 anni con un’accetta di 40 cm | intervengono i carabinieri

Un confronto tra un uomo di 40 anni e la sua ex compagna di 16 anni si è concluso con l’intervento dei carabinieri. La donna si era recata sul luogo, convinta di aver chiarito tutto, ma la situazione è degenerata, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Durante l’incontro, l’uomo era armato con un’accetta di circa 40 centimetri.

Si erano detti tutto, o almeno così credeva lei, mentre camminava verso quel piazzale con il passo pesante di chi vuole solo chiudere un capitolo doloroso. Non sapeva che sotto la giacca di lui, nascosto dalla stoffa e da un rancore difficile da gestire, pulsava il metallo freddo di un oggetto fatto per tagliare il legno, ma portato lì per recidere un legame. L’aria del pomeriggio era carica di una tensione elettrica, quella tipica dei chiarimenti che non portano mai luce, ma solo altre ombre. Lui aspettava, con le dita che forse sfioravano il manico di quello strumento agricolo trasformato in una minaccia silenziosa, convinto che un ultimo incontro potesse trasformarsi in un ultimo atto di dominio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Va all’incontro per chiarire con l’ex di 16 anni con un’accetta di 40 cm: intervengono i carabinieri Articoli correlati All’incontro con la ex di 16 anni per un “chiarimento” porta un’accetta di 40 cm: l’allarme lanciato da un passantePeschiera Borromeo (Milano), 26 marzo 2026 – Aveva fissato un incontro per parlare, per quello che doveva essere un “chiarimento” dopo la fine di una... Leggi anche: Nasconde un’accetta in tasca e va all’ultimo incontro con la ex scortata dalla madre: 18enne arrestato Tutti gli aggiornamenti su Va all'incontro per chiarire con l'ex... Discussioni sull' argomento Come funziona il 118? Emergenza e urgenza, incontro per chiarire i dubbi; Incontro Cirielli-ambasciatore russo, Meloni amareggiata e Mattarella all'oscuro. Il viceministro scaricato dal suo partito; Beinasco chiama i giovani: ecco i progetti del Servizio Civile 2026; Pietrastornina (AV). Referendum, 'Le Ragioni del NO': venerdì incontro pubblico per chiarire le idee dei dubbiosi. Armato di un’accetta va all’incontro con la sua ex 16enne: arrestatoMilano - Un incontro per chiarire le incomprensioni e magari riappacificarsi con la sua ex 16enne ma il giovane è arrivato armato di un'accetta ed è stato ... cronachedellacampania.it Oltre cinquanta presenti a Villa Panza e 250 collegati per l’incontro con Andreas Kipar - facebook.com facebook Milano, @gallerieditalia Ieri il primo incontro nei musei per presentare Opera e firmare le vostre copie del disco è stato meraviglioso Grazie a @giov_caccamo che mi ha accompagnato e a tutti voi! Ci vediamo domani a Firenze @palazzomediciriccardi x.com