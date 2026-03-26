Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dopo essere arrivato a un appuntamento con la ex di 16 anni armato di un’accetta. L’uomo si era presentato con l’intenzione di chiarire la situazione, ma il suo comportamento ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Si è presentato a un incontro chiarificatore con la ex di 16 anni armato di un’accetta. Per questo un ragazzo di 18 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. All’incontro, organizzato in strada, la ragazzina aveva deciso di andare accompagnata dalla mamma. I tre stavano parlando, quando un passante ha notato che il 18enne aveva nascosto un’accetta sotto al giubbotto e ha allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Peschiera Borromeo. Dal controllo, i militari hanno trovato l’arma sotto la giacca del giovane, di nazionalità ecuadoriana e con precedenti. Il ragazzo è stato arrestato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di San Donato Milanese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Va all’appuntamento con la ex con un’accetta in mano: arrestato un diciottenne a Milano

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