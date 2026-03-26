Usher ha commentato la situazione di Diddy, affermando che non ci sono elementi negativi nei suoi confronti e che è stato frainteso. La relazione tra i due artisti si è sviluppata in ambito musicale, con Diddy che ha sostenuto la carriera di Usher nei primi anni. La dichiarazione di Usher mira a chiarire eventuali malintesi riguardo alla figura del rapper e discografico.

Usher ha rotto il silenzio su Diddy, al quale è legato da un importante sodalizio professionale: il rapper e discografico ha preso sotto la sua ala protettiva la voce di Yeah! agli albori della sua carriera. Intervistato sulle pagine di Forbes, l’artista di Dallas ha parlato dell’influenza di Sean Combs: “Non ho nulla di negativo da dire su Sean Combs perché la mia esperienza non è stata quella che il mondo ha visto e come sia stato frainteso”. Usher e Diddy si conoscono da diversi anni e nel corso dell’intervista, il rapper descritto il collega come un mentore che gli ha insegnato a conoscere l’industria musicale e ha affermato che ha aperto la strada ad altri artisti-imprenditori che sono venuti dopo di lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Usher prende le difese di Diddy: “Nulla di negativo sui di lui, è stato frainteso”

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