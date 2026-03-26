Nella zona di San Casciano Val di Pesa, in Toscana, sono stati trovati beni e opere d’arte per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, che erano stati sottratti. La scoperta è avvenuta a seguito di un’indagine condotta dalle autorità, che ha portato al ritrovamento di un patrimonio di grande valore economico e storico. I dettagli sulla natura e l’origine delle opere non sono stati ancora resi noti.

Un ingente patrimonio dal valore stimato di circa 20 milioni di euro, sottratto con l'inganno alla celebre attrice Ursula Andress, è stato individuato e posto sotto sequestro dalle autorità italiane in Toscana. L'operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Firenze e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato alla luce un complesso sistema di riciclaggio internazionale. I proventi di una massiccia truffa avvenuta in Svizzera sarebbero stati reinvestiti nel cuore del Chianti, trasformando capitali illeciti in proprietà immobiliari di pregio e collezioni d'arte. Le indagini hanno svelato un sofisticato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ursula Andress, ritrovato in Toscana il patrimonio rubato da 20 milioni

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