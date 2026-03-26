È stato recuperato a Firenze un patrimonio di 20 milioni di euro appartenente all’attrice nota per il ruolo di Bond Girl. La somma era stata smarrita e ora è stata ritrovata nelle mani delle autorità. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli su procedimenti o indagini in corso.

Grazie ad un’indagine estera, è stato ritrovato il patrimonio dell’attrice di Bond Girl,Ursula Andress.Questa inchiesta ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione. La Direzione distrettuale antimafia della Procura di Firenze, con la Guardia di finanza, ha disposto il sequestro di beni, opere d’arte e disponibilità finanziarie per circa 20 milioni di euro riconducibili. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un “percorso” di circa 18 milioni di franchi svizzeri, poi reimpiegati in società estere, acquisti immobiliari e opere d’arte di pregio. L’Italia entra nella vicenda quando emergono collegamenti significativi con la provincia di Firenze: a San Casciano Val di Pesa sono stati individuati 11 immobili e 14 terreni tra vigneti e oliveti, oltre a opere d’arte e ulteriori disponibilità finanziarie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ursula Andress, ritrovato il suo patrimonio a Firenze

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