Un patrimonio di valore elevato, che era scomparso e successivamente ricostruito attraverso un’indagine internazionale, è al centro di un’inchiesta che si è estesa anche in Toscana. Sono stati effettuati sequestri di beni e applicate misure cautelari nei confronti di soggetti coinvolti. La vicenda riguarda una serie di proprietà e risorse finanziarie legate a una figura pubblica.

Un patrimonio milionario scomparso e poi ricostruito pezzo dopo pezzo grazie a un’indagine internazionale. È quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, e quanto emerso dall’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze insieme alla Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di beni, opere d’arte e disponibilità finanziarie per circa 20 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta c’è l’attrice svizzera Ursula Andress, celebre per il suo ruolo iconico di prima Bond Girl nel film “Agente 007 – Licenza di uccidere” dove appariva accanto a Sean Connery. Proprio la Andress risulterebbe parte offesa nel procedimento, dopo aver denunciato in Svizzera una progressiva sottrazione delle sue disponibilità finanziarie affidate a soggetti fiduciari. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Ursula Andress e il patrimonio scomparso: l’indagine arriva in Toscana, scatta il maxi sequestro

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