Giovedì 26 marzo sono iniziate le operazioni di demolizione di un edificio di edilizia residenziale pubblica in via di Padule, nel quartiere di Cisanello. Le operazioni coinvolgono la rimozione della struttura nel rispetto delle procedure previste. La demolizione si svolge nel rispetto delle norme vigenti e sotto la supervisione delle autorità competenti.

I lavori rientrano nel piano di riqualificazione di Cisanello: gli alloggi popolari troveranno posto in un nuovo edificio in via Frascani Sono iniziate giovedì 26 marzo le operazioni di demolizione del fabbricato di edilizia residenziale pubblica (Erp) in via di Padule, nel quartiere di Cisanello. L’intervento segue la demolizione del fabbricato Erp di via di Nudo, avvenuta nelle settimane scorse, e rientra in un più ampio programma di riqualificazione urbana e abitativa del quartiere. “Prosegue il percorso di riqualificazione di quest’area strategica di Pisa, una delle porte di accesso alla città - dichiara il sindaco Michele Conti - reso possibile grazie alle risorse del programma Pinqua-PNRR. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Urbanistica: avviata la demolizione dell'edificio Erp di via di Padule

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