L'Università Statale di Milano si conferma al primo posto in Italia nel settore di Medicina e Scienze della vita, secondo il rapporto QS World University Ranking by Subject 2026. L'ateneo si distingue per la sua posizione tra le prime 100 università a livello mondiale in queste aree. Il riconoscimento si basa sui dati raccolti dall'indagine, che valuta le performance delle università su vari indicatori di qualità e reputazione internazionale.

Ranking QS 2026: l'ateneo milanese brilla nel mondo. Eccellenza in Chirurgia, Odontoiatria e Farmacia. La rettrice Brambilla: "Orgogliosa della nostra multidisciplinarietà" La Statale di Milano si conferma una superpotenza accademica mondiale. Secondo l'ultimo prestigioso rapporto QS World University Ranking by Subject 2026, l'ateneo meneghino conquista il primato nazionale nel macrosettore Life Sciences & Medicine, piazzandosi stabilmente tra le migliori 100 università del pianeta (76ª posizione assoluta). E, ancora, secondo posto in Philosophy, Pharmacy & Pharmacology, Sociology e terzo posto in Biological Sciences e Veterinary Science. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Università Statale sul podio: è la prima in Italia per "Medicina" e "Scienze della vita"

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