La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi annuncia la riapertura prevista per la stagione estiva 2027, dopo un’estate senza balli. La storica discoteca della Versilia tornerà ad accogliere i clienti in tempo per la prossima estate, secondo quanto comunicato dall’organizzazione. La riapertura segna la ripresa delle attività nel locale, che sarà operativo in vista della nuova stagione.

Forte dei Marmi, 26 marzo 2026 – La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, lo storico locale da ballo della Versilia, riaprirà in tempo per la stagione estiva 2027. La conferma arriva dal Gruppo Armani, che è il nuovo proprietario. Gino Paoli e la Versilia. L’amore con la Sandrelli Sono in corso i lavori di ristrutturazione, riqualificazione e messa a norma di sicurezza della struttura. "Proseguono gli interventi di rinnovamento e valorizzazione de La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, avviati dopo l'acquisizione della struttura da parte del Gruppo Armani. I lavori dello storico locale continueranno per tutto il 2026, in vista della riapertura con la stagione estiva 2027", si legge in un comunicato della casa di moda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’estate senza balli in Capannina, ecco quando il tempio della Versilia riaccende le luci

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