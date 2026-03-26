Da cinquant’anni, Claypaky si distingue nel settore dell'illuminazione professionale, rappresentando un punto di riferimento internazionale per qualità e innovazione. Questo marchio italiano è noto per le sue soluzioni tecniche impiegate in eventi come il Festival di Sanremo, contribuendo a creare effetti visivi spettacolari. La sua presenza si estende oltre i confini nazionali, confermando la reputazione di eccellenza nel campo.

Storia del brand bergamasco Claypaky (festeggia 50 anni) scelto dalle star globali e dai grandi network come RTL 102.5 per illuminare studi e concerti Claypaky è da cinquant’anni molto più di un marchio: è una firma riconosciuta a livello globale nell’illuminazione professionale, un simbolo di eccellenza italiana capace di coniugare innovazione tecnologica, visione creativa e affidabilità industriale. Da sempre l’azienda accompagna i più grandi protagonisti dello spettacolo e degli eventi internazionali, contribuendo in modo determinante a trasformare la luce in emozione. Nel corso della sua storia, Claypaky ha costruito una presenza internazionale solida e prestigiosa, diventando partner di riferimento per alcune delle produzioni più seguite a livello globale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Un’azienda italiana è il segreto delle luci spettacolari di Sanremo (e non solo)

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