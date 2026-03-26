Unarma | Caserma inidonea a ospitare il presidio

La sede della Compagnia Carabinieri di Riccione presenta condizioni strutturali molto critiche. Secondo un rapporto di un'agenzia, l’edificio sarebbe considerato fatiscente e non adeguato a ospitare un presidio operativo dell’Arma. La valutazione si basa su un'analisi degli aspetti strutturali dell’immobile, che evidenzia problemi tali da comprometterne la sicurezza e l’efficienza.

"La sede della Compagnia Carabinieri di Riccione verserebbe in condizioni strutturali fortemente critiche, tali da poter essere definito, sotto diversi profili, fatiscente e non pienamente idoneo ad ospitare un presidio operativo dell’Arma". È questa la denuncia che arriva dall’associazione sindacale Carabinieri, che lancia un appello per mettere mano alle presunte problematiche che affliggono l’edificio. "A ciò si aggiungerebbe la presenza di una procedura di sfratto esecutivo, circostanza che, ove confermata – scrive sempre Unarma – configurerebbe un quadro di estrema precarietà logistica". Nel corso degli anni, la vicenda è stata oggetto di numerosi interventi e dibattiti in sede politica e istituzionale, con l’annuncio di progetti finalizzati alla realizzazione di una nuova caserma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unarma: "Caserma inidonea a ospitare il presidio" Articoli correlati Il sindacato Unarma dai carabinieri di LiccianaLa segreteria regionale Unarma – Associazione sindacale carabinieri Toscana ha svolto una visita istituzionale in alcune stazioni dell’Arma operanti... Sollazzo a capo dell’Ufficio di UnarmaGROSSETO Unarma, associazione sindacale carabinieri - rafforza in Toscana il proprio impegno sul tema delle pari opportunità con la nascita...