Un’altra Scuola di Atene rivive con i detenuti anche Galleria Alberoni e Tiziana Benzi nel progetto

Giovedì 19 marzo, alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, è stato inaugurato l’opera “Cercare” di Raffaello, realizzata dai detenuti nell’ambito del progetto della Fondazione Francesca Rava – Nph Italia. Tra i partecipanti anche rappresentanti di una scuola di Atene, di Galleria Alberoni e di Tiziana Benzi. La cerimonia ha coinvolto varie figure e ha segnato il ritorno di un tema artistico in un contesto carcerario.

La Fondazione Francesca Rava – Nph Italia giovedì 19 marzo ha inaugurato alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, l’opera (Cercare) Raffaello in Carcere La Fondazione Francesca Rava – Nph Italia giovedì 19 marzo ha inaugurato alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, l’opera (Cercare) Raffaello in Carcere. 100 detenuti ridisegnano la Scuola di Atene alla ricerca dei loro riferimenti. Nata nell'ambito del progetto Orizzonti, sostenuto da Mediobanca, e di un laboratorio artistico ideato e realizzato dall’artista Mattia Cavanna insieme a detenute e giovani detenuti di 6 Istituti penitenziari italiani. Con la Galleria Alberoni e la restauratrice Tiziana Benzi c’è anche Piacenza nel progetto della Fondazione Ravae nella mostra inaugurata alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Un’altra Scuola di Atene rivive con i detenuti, anche Galleria Alberoni e Tiziana Benzi nel progetto Articoli correlati I detenuti reinterpretano "La Scuola di Atene" di RaffaelloL'affresco realizzato dal grande pittore rinascimentale urbinate è stato reinterpretato in chiave originale dai detenuti di diversi penitenziari, fra... Escape room a scuola, anche Palermo nel progetto nazionale per l'insegnamento delle lingueAnche le scuole di Palermo aderiscono a “Enigmap Language Lab”, il progetto nazionale che porta nelle scuole le escape room online multilingue come... Approfondimenti e contenuti su Un'altra Scuola di Atene rivive con i... Temi più discussi: A Milano in mostra una Scuola di Atene pop fatta dai detenuti; Raffaello rifatto da cento detenuti: la Scuola di Atene con Bukowski, Pannella e Maradona; Il Mistero della Morte, della Tomba e degli Amori del Divino Raffaello Sanzio; Wushu, internazionali successi per la Scuola Shen Xin all’Acropolis Open di Atene. Cento detenuti ‘ridisegnano’ la Scuola di Atene di Raffaello alla Galleria Alberoni con Tiziana BenziUn arazzo di 8 x 3 metri, ispirato al cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello, di cui riprende le medesime dimensioni, realizzato da 100 ... piacenzasera.it Da Bob Marley a Homer Simpson, ecco la Scuola di Atene dei ragazzi in carcereIn mostra all’Ambrosiana di Milano il lavoro collettivo di cento detenuti dei carceri minorili che si ispira a Raffaello. Un omaggio al genio del ... repubblica.it A Milano in mostra “Raffaello in carcere": 100 reclusi reinterpretano il famoso affresco del pittore urbinate, “La scuola di Atene”, alla ricerca dei loro riferimenti. L'opera esposta alla biblioteca Ambrosiana. Il capo della Giustizia minorile Sangermano: “una sig - facebook.com facebook Raffaello e la Scuola di Atene nell'arazzo di cento detenuti(con Bukowski e Maradona) x.com