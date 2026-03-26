Una retrospettiva di trenta opere L’omaggio a Nanda Tosi Truppi

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’associazione culturale presenta una mostra alla galleria Primo Stato dedicata a Nanda Tosi Truppi. La retrospettiva include trenta opere dell’artista. La mostra si tiene presso la galleria gestita da Luigi Marmiroli.

L’associazione culturale Primo Stato rende omaggio a Nanda Tosi Truppi, con una mostra alla galleria Primo Stato di Luigi Marmiroli. In esposizione, una trentina di opere tra dipinti e miniature. L’iniziativa fa parte di un ciclo di retrospettive che l’associazione dedica agli artisti della città, per valorizzarne la memoria e il contributo creativo. Il percorso comprende ritratti, nature morte e paesaggi marini realizzati tra il 1959 e il 1978, accanto a miniature ad acquerello su avorio. La famiglia donerà un’opera al Museo di Reggio alla presenza del vicesindaco Lanfranco De Franco, nipote dell’artista. L’esposizione, a cura dalla figlia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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