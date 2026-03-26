Nel Comune di Barga si discute della possibile installazione di una nuova antenna 5G. Secondo i rappresentanti dei Custodi degli Alberi e del Suolo, ci sarebbe una buona probabilità che l’installazione venga effettuata nel territorio comunale. La notizia viene confermata da fonti vicine alle procedure, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’installazione.

Per i Custodi degli Alberi e del Suolo ci sarebbe una buona probabilità che nel comune di Barga sia installata una nuova antenna telefonica. Così denunciano dopo l’incontro avuto nei giorni scorsi con la sindaca di Barga Caterina Campani e con l’assessore all’urbanistica Marco Bonini per parlare della possibilità di spostare l’antenna telefonica presente in Piangrande. Un incontro a cui hanno partecipato per l’amministrazione comunale anche l’assessora Maresa Andreotti e per l’ufficio tecnico l’ingegner Francesca Francesconi. "I Custodi sono entrati nell’incontro chiedendo a che punto era lo spostamento dell’antenna del Piangrande e sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Tutto quello che riguarda Una nuova antenna 5g nel Comune di Barga

Argomenti discussi: Una nuova antenna 5g nel Comune di Barga; Custodi del suolo preoccupati per una eventuale nuova antenna telefonica.

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