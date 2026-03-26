L’evento si svolge alla Biblioteca di Rivergaro (via A. Bonistalli, 7), splendido borgo della Valtrebbia, in provincia di Piacenza. Promosso dal Comune di Rivergaro, questo progetto culturale celebra la nona arte: il fumetto. L’evento si svolge alla biblioteca di Rivergaro, splendido borgo della Valtrebbia, in provincia di Piacenza. Promosso dal Comune di Rivergaro, questo progetto culturale celebra la nona arte: il fumetto. Saranno esposte illustrazioni e fumetti selezionati tra le opere di Stefano Tartarotti, illustratore e autore di fumetti. Diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano, ha lavorato per molti anni come illustratore freelance per riviste e quotidiani nazionali come il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - “Una mostra da cana”: fumetti, ironia e talento emergente a Rivergaro

Articoli correlati

"I tuoi occhi sulla valle", a Rivergaro una mostra per ricordare Leonardo Arrisi"Percorsi diversi", il ciclo di mostre organizzato dal Centro di Lettura di Rivergaro, si occupa di dare voce agli artisti del nostro territorio.

Leggi anche: De Siervo: «Vergara talento emergente della Serie A»

Tutto quello che riguarda Una mostra da cana fumetti ironia e...

Discussioni sull' argomento Una mostra da Cana - Stefano Tartarotti e Undercomix Exhibition; Stefano Tartarotti – Una mostra da Cana; Tra borghi e natura: tutti gli eventi da non perdere in Valtrebbia.

Gianpaolo mi scrive "Tarta, Calvo cirrocumulo, perché nessuno organizza una mostra con le pagine dei tuoi fumetti, cartoline ricordo e sagome a grandezza naturale della Cana" Ma l’associazione OraProComics e il Comune di Rivergaro la stanno organizza x.com

Buon lunedì ( Trebbia zona Rivergaro) - facebook.com facebook