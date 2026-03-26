Domenica 29 marzo alle 20,30, il Teatro Parrocchiale di Agazzano ospiterà uno spettacolo teatrale proposto dall’Allegra Combriccola di Borgonovo. La compagnia porterà in scena la commedia intitolata

A salire sul palco del Teatro Parrocchiale di Agazzano domenica 29 marzo alle ore 20,30 sarà l’Allegra Combriccola di Borgonovo. I "combriccolini" proporranno una commedia inedita "Una cameriera per amante". Due atti brillanti di Patrizia Cattaraso, liberamente adattati e tradotti su autorizzazione dall’autrice da Francesco Romano. "Una cameriera per amante" ovvero storie di fedifraghi e di menzogne, potremmo definirla una commedia "geometrica". Si parte dal classico triangolo, lui, lei e l’altro, ovvero: marito, moglie e amante. Il triangolo però ben presto diventa un quadrato, grazie a un cameriere sui "generis". Ma da quadrato a pentagono il passo è breve perché una cameriera si inserisce involontariamente nella storia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - "Una cameriera per amante", la commedia de l'Allegra combriccola al Teatro di Agazzano

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