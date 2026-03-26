La Biblioteca Malatestiana torna a ospitare la rassegna Malatestiana Gaming. Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 15, gli spazi della biblioteca ospiteranno ‘Bibliogame: Giocare Differente’, un evento pensato per esplorare il lato meno conosciuto del mondo videoludico. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ampliare lo sguardo sul videogioco, spesso associato ai grandi titoli commerciali, per rivelarne invece la natura più sperimentale, autoriale e narrativa. Il videogioco, infatti, non è solo intrattenimento immediato, ma anche un linguaggio capace di raccontare storie, evocare emozioni e proporre esperienze intime e riflessive. Il cuore dell’evento sarà un pomeriggio dedicato alla scoperta e alla sperimentazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Un tuffo nel mondo dei videogiochi: in Malatestiana l'evento "Bibliogame"

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