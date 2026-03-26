In occasione di un centenario, si apre una mostra dedicata alla storia del giornalismo italiano. L'esposizione ripercorre il ruolo dei giornalisti nel corso degli ultimi cento anni, evidenziando momenti di memoria, episodi di coraggio e l'impegno per la libertà di informazione. La rassegna mette in luce come il mestiere di cronista abbia sempre avuto il compito di raccontare i fatti e di verificare le fonti.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana San Leucio, 250 anni dopo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Un secolo di giornalismo italiano: memoria, coraggio e libertà in mostra

Articoli correlati

Leggi anche: Inpgi 1926-2026, un secolo a ‘schiena dritta’ in difesa della libertà del giornalismo italiano

"Voci di donne siciliane": all'Arenella l'incontro tra memoria, coraggio e libertàStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran...

Contenuti e approfondimenti su Un secolo di giornalismo italiano...

Temi più discussi: INPGI 1926-2026: un secolo a tutela del giornalismo italiano – Celebrazioni il 24 e 25 marzo a Roma con una mostra e una cerimonia alla Camera -; Un secolo di tutela del giornalismo: le celebrazioni del centenario Inpgi; Una mostra a Roma per i cento anni di giornalismo italiano; ‘A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà’, inaugurata la mostra per i 100 anni dell’Inpgi - FNSI.

Un secolo di tutela del giornalismo: le celebrazioni del centenario InpgiUn secolo dell'ente previdenziale con eventi a Roma tra memoria storica e riflessione sul futuro della professione giornalistica, tra trasformazioni del lavoro e nuove sfide ... tgcom24.mediaset.it

INPGI 1926-2026, un secolo a tutela del giornalismo italiano: due giorni di celebrazioni con una mostra e una cerimoniaL’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola celebra i suoi cento anni di attività con un’iniziativa speciale articolata in due appuntamenti. Il primo è l’inaugurazi ... strettoweb.com

Metaponto, Tempio di Hera, conosciuto anche come Le Tavole Palatine, VI secolo A.C. Una ricostruzione virtuale in 3d ci mostra come doveva essere uno dei più importanti patrimoni storici di Basilicata. best scene. #Premioheraclea #basilicata #lucania #c - facebook.com facebook

Miracolo #ITA Primo utile operativo e netto dal secolo scorso! Alitalia e poi ITA hanno accumulato sempre perdite (eccezione 2002 per pagamento penale KLM). Cosa è successo L'arrivo del privato Lufthansa (come proponevo da anni) che gestisce bene l' x.com