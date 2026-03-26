Il 26 marzo 2026, nel nuovo episodio di Un posto al sole, Manuela si trova ad affrontare un imprevisto mentre Cristina appare più serena rispetto alle puntate precedenti. Molti spettatori sono curiosi di scoprire quali sviluppi ci saranno nella trama e cosa accadrà ai personaggi principali durante l’appuntamento di questa sera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 26 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver visto Lorenza in lacrime Diego le ha detto che farà di tutto per aiutarla a non perdere il lavoro, i due si stanno avvicinando sempre di più nell'ultimo periodo. Spoiler Un posto al sole 26 marzo 2026: Cristina ha ritrovato il buon umore? Ferri ha capito che. Per Manuela è un periodo molto stressante, continuerà ad occuparsi non solo delle nozze ma anche della sua seduta di laurea dal momento che i due avvenimenti avverranno lo stesso giorno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 26 marzo 2026: Manuela deve affrontare un imprevisto, Cristina sembra più serena

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Contenuti utili per approfondire Un Posto al Sole spoiler 26 marzo 2026...

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