Martedì sera torna su Rai 3 una delle soap più longeve della televisione italiana, in onda dal 1996. Nell’episodio previsto per il 27 marzo 2026, il matrimonio di Niko non si svolgerà come programmato. La puntata continuerà a seguire le vicende dei personaggi che popolano il quartiere, mantenendo il consueto appuntamento settimanale con gli spettatori.

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026: Niko scopre una cosa agghiacciante. Nella puntata precedente del 26 marzo 2026. Giovedì 26 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Divisa tra la seduta di laurea e il suo matrimonio, Manuela si troverà di fronte a un imprevisto che non aveva messo in conto: come se la caverà? Roberto sembra aver capito che Greta sta attraversando un momento molto complicato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 27 marzo 2026: salta il matrimonio di Niko

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