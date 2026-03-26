Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre È arrivato il giorno del matrimonio tra Manuela e Niko, ma c'è un inconveniente e la Cirillo troverà un modo tutto suo per risolverlo. Manuela chiederà l'aiuto di Micaela, ma non c'è speranza di passarla liscia con Niko. Scopriamo dunque cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio, nonché la più longeva della nostra tv. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai tre. Dov'eravamo rimasti Manuela ha passato le ultime settimane preparandosi per due eventi importantissimi: le nozze con l'amato Niko e la discussione della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 27 marzo: Niko nota un particolare e fa interrompere il matrimonio

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