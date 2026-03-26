Un paese assediato dalle frane | Non si è ancora visto nessuno

Da lanazione.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pracchia, un paese noto per la sorgente Orticaria, che fornisce acqua a molte regioni italiane, si sono verificati numerosi eventi di frana. La situazione ha portato a un progressivo isolamento del centro abitato, con nessun soccorso ancora arrivato e nessuna presenza di operatori sul territorio. La stabilità del territorio è al centro delle preoccupazioni, mentre le frane continuano a interessare diverse zone della località.

Oltre a essere nota per la sorgente Orticaria, da cui sgorga l’acqua che disseta mezza Italia, Pracchia si avvia a diventare una piccola capitale delle frane. Sui social ha preso corpo una protesta per la frana che, a novembre, ha interessato via Casa Nuova, portandosi via quella che collegava Pracchia alla Statale 66, fino a quando la Provinciale 632, Traversa di Pracchia, non l’ha sostituita. "La frana in direzione Pracchia – scrive un cittadino – esattamente via Casa Nuova, doveva essere sistemata a gennaio, poi a febbraio e poi ancora a marzo. Non si é ancora visto nessuno. In questi giorni di vento, il telone che copre la frana, ha scoperto una parte della strada franata e alcuni sacchi sono andati giù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un paese assediato dalle frane non si 232 ancora visto nessuno
© Lanazione.it - Un paese assediato dalle frane: "Non si è ancora visto nessuno"

Articoli correlati

Il Guatemala è assediato dalle bande criminaliDopo essere stati trasferiti in carceri meno lussuose, i capi dei due gruppi principali stanno organizzando rivolte e ordinando omicidi Da una...

Guardiola assediato dalle domande su Maresca al Manchester City: “Ma volete licenziarmi?”Lo scambio di battute è iniziato quando un reporter ha chiesto al tecnico un commento su quanto accaduto al Chelsea.

Aggiornamenti e notizie su paese assediato

Discussioni sull' argomento Un paese assediato dalle frane: Non si è ancora visto nessuno; Perché voto NO al referendum; Il nuovo fronte siriano: l'asset che Israele e Usa vogliono sfruttare per indebolire Hezbollah e Iran; Cuba, Gaza e la politica del mare.

Sudan: padre Dalle Carbonare (missionario), Paese diviso in due, nel Darfur guerra inferocita e la gente muore di fameUn Paese liberato solo a metà; e per l’altra metà, tra montagne, altopiani e foreste, sempre più nelle maglie di una opposizione paramilitare inferocita che tenta il tutto per tutto pur di non cedere ... agensir.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.