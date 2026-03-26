A Pracchia, un paese noto per la sorgente Orticaria, che fornisce acqua a molte regioni italiane, si sono verificati numerosi eventi di frana. La situazione ha portato a un progressivo isolamento del centro abitato, con nessun soccorso ancora arrivato e nessuna presenza di operatori sul territorio. La stabilità del territorio è al centro delle preoccupazioni, mentre le frane continuano a interessare diverse zone della località.

Oltre a essere nota per la sorgente Orticaria, da cui sgorga l’acqua che disseta mezza Italia, Pracchia si avvia a diventare una piccola capitale delle frane. Sui social ha preso corpo una protesta per la frana che, a novembre, ha interessato via Casa Nuova, portandosi via quella che collegava Pracchia alla Statale 66, fino a quando la Provinciale 632, Traversa di Pracchia, non l’ha sostituita. "La frana in direzione Pracchia – scrive un cittadino – esattamente via Casa Nuova, doveva essere sistemata a gennaio, poi a febbraio e poi ancora a marzo. Non si é ancora visto nessuno. In questi giorni di vento, il telone che copre la frana, ha scoperto una parte della strada franata e alcuni sacchi sono andati giù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un paese assediato dalle frane: "Non si è ancora visto nessuno"

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