Un giorno di resistenza poi la resa tra i veleni Santanché si dimette

Dopo quasi 24 ore di resistenza, Daniela Garnero Santanché ha annunciato le sue dimissioni. La decisione è arrivata in seguito a una serie di tensioni e confronti interni, che hanno portato alla sua uscita dall’incarico. La sua permanenza in carica si era protratta per un breve periodo, segnato da pressioni e discussioni.

Oggi a me La ministra del Turismo lascia con una lettera di fuoco: «Non ho colpe per il referendum». Le opposizioni: «Meloni allo sbando» Oggi a me La ministra del Turismo lascia con una lettera di fuoco: «Non ho colpe per il referendum». Le opposizioni: «Meloni allo sbando» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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