un elogio in vita per ricky gianco

Un ricordo di Ricky Gianco, riportato da un suo commento del 1977, che cita una frase nota: “Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo”. La frase viene richiamata in un contesto di discussione e riflette un'istanza personale o artistica, senza ulteriori dettagli sul motivo o sulle circostanze. La citazione si inserisce in un quadro di riflessione più ampio sulla figura e le dichiarazioni dell’artista.

Con tutto questo frullare di Sì e No mi è tornato in mente “Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo”, Ricky Gianco, 1977. Anche perché ieri i giornali riferivano i ricordi di Ricky Gianco sul suo amico Gino Paoli. Siamo assediati dai necrologi, possiamo immaginare i nostri e a volte leggerne già qualcuno, di soppiatto. Allora mi è venuta voglia di salutare Ricky Gianco da vivo, da vivi - lui è nato dopo. E avvertì: Era proprio Francesca! Direi che l’italiano non abbia un contrario di necrologio, un elogio in vita. Non importa. Lo dico con parole sue. Buongiorno, Ricky. Un abbraccio a pugni chiusi. Il sacrificio dell’Husayn ibn Ali vive ancora nell’identità dei duecento milioni di sciiti e nel modo in cui l’Iran guarda al presente: una religione del martirio che continua a parlare alla politica Dalle urne al padiglione russo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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